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Тюменец по чужим паспортам похитил у банка 57 миллионов рублей

Происшествия, 15:31 19 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменца ждет суд за хищение у банка более 57 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области. По версии следствия, 35-летний мужчина самостоятельно разработал схему хищения денег.

Используя копии действующих паспортов 39 человек из разных регионов страны, он составлял от их имени заявки на открытие счетов и выпуск банковских карт для получения зарплаты.

По его просьбе документы в банк доставляли курьеры, не осведомленные о подлоге. Они же передавали выпущенные банковские карты обвиняемому.

Злоумышленник переводил на карты средства под видом зарплаты, чтобы убедить банк в стабильности финансового положения "клиентов". Банк же, не подозревая обмана, направлял SMS с предложениями потребительских кредитов.

После этого фигурант через онлайн-приложение оформлял на них кредитные договоры, а полученные средства похищал.

Для сокрытия своей противоправной деятельности обвиняемый частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитных договоров.

В октябре 2020 года банк обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный кредитному учреждению составил более 57 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направят в Калининский районный суд Тюмени.

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# мошенничество , прокуратура , суд , уголовное дело

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