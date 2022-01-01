Игроки МФК "Тюмень" разгромили югорчан в матче Юниорлиги

| Фото: МФК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: МФК "Тюмень" во Вконтакте

Игроки МФК "Тюмень" с победы начали выступление в домашнем туре Спортмастер-Юниорлиги до 18 лет.

В СК "Центральный" тюменцы разгромили "Газпром-Югру" из Югорска - 5:0. В составе победителей забитые голы на счету Валерия Козлова, Шамиля Насырова, Александра Налеухина, Никиты Трифонова и Егора Петрова.

"Как и предполагали, игра получилась очень трудная. Четверка ребят из дубля нам очень помогла, они забили важные голы. Если говорить в целом, то наша команда физически уступает сопернику. Есть шероховатости, будем работать дальше, главное - сегодня у нас положительный результат", - рассказал тренер МФК "Тюмень U-18" Ильдар Нугуманов.

В другом матче "Синара" из Екатеринбурга одолела земляков из "Синтура-Буревестника" - 2:0.

Тюменский тур финиширует 20 января.

Евгений Новоселов