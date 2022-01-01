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Тюменский центр "Ребячья республика" вошел в программу туристического кешбэка

Общество, 16:05 19 января 2022

департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Детский оздоровительный центр "Ребячья республика" вошел в программу туристического кешбэка.

Об этом на брифинге, посвященном открытию семинара "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе", рассказала президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Центр "Ребячья республика" 18 января удачно подтвердил вхождение в программу туристического кешбэка. Уже с сегодняшнего дня мы можем продавать путевки с кешбэком 20 процентов. Планируем проводить хорошие семейные заезды и обеспечивать отдых семей. Задача на будущее - развиваться в этом направлении", - подчеркнула Лариса Шилова.

Она выразила надежду, что детские лагеря смогут стать частью туристического бренда Тюменской области наряду с термальными источниками, а спрос на детское и семейное оздоровление и отдых будет высоким.

Напомним, новый этап программы туристического кешбэка стартовал в России 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в поездку можно с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

Любовь Голышева

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# Лариса Шилова , Ребячья республика , семейный отдых , туристический кешбэк

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