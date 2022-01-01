Мастерство цирковых студий оценивают на отборочном туре Дельфийских игр в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастерство восьми цирковых студий оценивают на региональном отборочном туре XXI молодежных Дельфийских игр России, который стартовал в Тюменском цирке днем 19 января.

Как отмечают организаторы, по направлению "Цирковое искусство" было принято больше всего заявок — 54. Цифра соответствует количеству номеров, которые представит молодежь на манеже.

Как отмечает председатель жюри в номинации "Цирковое искусство", директор Тюменского государственного цирка Галима Замалутдинова, интерес к цирку в регионе есть. "Цирковых студий становится все больше и больше. Только в Тюмени у нас более 10 студий. Это направление хорошо развивается. Артисты ставят много воздушных номеров — они составляют 90 процентов выступлений, которые нам покажут сегодня. Всем участникам отборочного тура полезно поработать на профессиональной площадке, почувствовать себя артистами", — добавила Галима Замалутдинова.

Среди жюри — Заслуженная артистка России, сотрудник Российской государственной цирковой компании Сайракан Суанбекова. У нее большой опыт работы в цирке и жюри, но тюменских артистов она будет оценивать впервые. "Хочется увидеть оригинальные номера, новизну. Я работаю в цирке давно, видела много номеров. Есть такие жанры, которые уже приелись. Хочется чего-то новенького", — сказала она.

По ее словам, оценивать номера молодежи будут по качеству, музыкальной составляющей, артистизму, профессионализму, сложности трюковой части, оригинальности. Выход на Дельфийские игры даст ребятам многое. "Артисты смогут стать известными даже на мировом уровне. Они будут узнаваемыми, их будут приглашать на другие фестивали и события. Такие соревнования, как Дельфийские игры нужны, чтобы увидеть молодые таланты и дать им возможность развиваться дальше. Сегодня из 54 номеров выберем только три", — отмечает Суанбекова.

Продемонстрировать свое мастерство на отборочный тур пришли и представители известной тюменской студии "Икар". Как подчеркивает ее руководитель Татьяна Лях, это "старейший" коллектив Тюмени, в 2021 году он отметил свое 30-летие. Она помнит все яркие победы своего коллектива. Татьяна Лях отметила, что артисты студии "Икар" уже ездили на Дельфийские игры и возвращались с победой. А в конце 2021 года коллективу присвоили звание "Заслуженный коллектив народного творчества".

"Наши ребята побеждали на самых престижных фестивалях циркового искусства. Неоднократно участвовали в Дельфийских играх России — у нас есть полный комплект медалей — золото, серебро, две бронзы. Также есть награда — серебро — с конкурса "Цирк нашего детства", который проходил в Екатеринбурге. Участие тогда принимали десять стран, в том числе Германия, Куба, Чили. Была мощная конкуренция. Из 360 номеров по видео отобрали 36. И нас там отметили. В 2021 году наша Дарья Матвеева на Дельфийских играх завоевала бронзовую медаль", — рассказала руководитель Татьяна Лях.

Студия "Икар" подготовила к отборочному туру 12 номеров.

Артисты тюменской спортивно-цирковой студии "Искра" мечтают попасть на Дельфийские игры. В отборочном туре молодежных Дельфийских игр России они участвуют второй раз. К отборочному туру коллектив подготовил пять номеров в жанре воздушная гимнастика. "Для детей цирк — это нечто. Это любовь. Побывать на манеже для ребят — большой стимул. Сегодня мы сможем полетать на высоте, это принесет детям радость", — уверена руководитель студии Лариса Яровая.

Бороться за высокие оценки жюри будут четыре участницы студии "Искра" в возрасте от 10 до 14 лет.

По словам Ларисы Яровой, пройти отбор и попасть на Дельфийские игры — это заветная мечта. Ранее коллектив принимал участие в конкурсах разного уровня, например, Международном фестивале-конкурсе любительского циркового искусства "Звезды манежа". Также артистки выезжают на спортивные соревнования.

По итогам отбора будет сформирована делегация, которая представит Тюменскую область на ХХI Дельфийских играх России, которые состоятся в Красноярске в апреле 2022 года.

Напомним, Дельфийские игры – своего рода олимпийские игры среди молодых деятелей искусства, они помогают выявлять и оказывать поддержку талантливым детям и молодежи. Состязания в мастерстве пройдут в различных номинациях народного, классического и современного искусства, проводимых одновременно на отдельных площадках с разделением по возрастным группам и турам.

Как рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении, в 2022 году для участников Дельфийских игр России предусмотрены 34 номинации. В регионе принято 149 заявок по разным направлениям.

21 января в Тюмени определят лучших по номинациям: "Художественное чтение", "Научно-популярный ТикТок", "Классическая гитара", "Ансамбли народных инструментов", "Духовые инструменты". Региональный отборочный тур продлится чуть больше недели.

Напомним, региональный отборочный тур Дельфийских игр проходит в рамках реализации проекта Тюменской области "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Инна Пахомова