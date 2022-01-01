Трех нарушителей ПДД привлекли к ответственности благодаря неравнодушным тюменцам

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трех автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения, привлекли к административной ответственности в Тюмени 19 января. Их выявили благодаря общественному контролю, который ГИБДД активно поддерживает в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

49-летний водитель KIA повернул налево в нарушение требований дорожных знаков, 35-летний водитель автомобиля "Лада Веста" проехал перекресток на красный сигнал светофора и 23-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора.

“Один спешил, второй отвлекся на ребенка и не заметил смены сигнала светофора, третий хотел побыстрее развезти товары и вернуться домой перед Новым годом”, - сообщили в ГИБДД Тюменской области.

В 12 случаях материалы о нарушениях правил, выявленные неравнодушными тюменцами, направлены в суды. Семь водителей лишены права управления транспортом. Еще пять оштрафованы.

В 2021 году более тысячи автомобилистов наказали за нарушения ПДД в результате мониторинга социальных сетей и получению сообщений от местных жителей.

Как считает начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, общественное порицание людей, грубо нарушающих правила, должно быть подкреплено административными санкциями. Он заверил, что ни один сигнал о правонарушителях не остается без внимания.

“Устанавливаем дорожных хулиганов с помощью ведомственных баз данных, камер фотовидеофиксации и видеокамер сторонних организаций. Точечно работаем с самими нарушителями, их родителями и родственниками, образовательными учреждениями, если это учащиеся”, – пояснил Андрей Миллер.