Тюменские баскетболисты вышли в полуфинал первенства России

| Фото: Баскетболисты ДЮСШ "Рубин" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Баскетболисты ДЮСШ "Рубин" Тюмень во ВКонтакте

Команды юношей 13-14 лет тюменской спортивной школы "Рубин" вышли во второй полуфинал первенства России по баскетболу, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Путевки на предстоящие соревнования, которые пройдут в феврал и марте, команды обеспечили благодаря победе на первом полуфинале первенства России, который прошел в Башкирии.

Тюменские баскетболисты уверенно обыграли соперников и на первенстве УФО в Нижнем Тагиле, заняв вторые места, гарантировали себе возможность выступить на первенстве страны.

По итогам игр второго полуфинала определятся все участники финала первенства России.