  • 20 января 202220.01.2022четверг
  • USD76,8697
    EUR87,1318
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские баскетболисты вышли в полуфинал первенства России

Спорт, 11:10 20 января 2022

Баскетболисты ДЮСШ "Рубин" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Баскетболисты ДЮСШ "Рубин" Тюмень во ВКонтакте

Команды юношей 13-14 лет тюменской спортивной школы "Рубин" вышли во второй полуфинал первенства России по баскетболу, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Путевки на предстоящие соревнования, которые пройдут в феврал и марте, команды обеспечили благодаря победе на первом полуфинале первенства России, который прошел в Башкирии.

Тюменские баскетболисты уверенно обыграли соперников и на первенстве УФО в Нижнем Тагиле, заняв вторые места, гарантировали себе возможность выступить на первенстве страны.

По итогам игр второго полуфинала определятся все участники финала первенства России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# баскетбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:10 20.01.2022Тюменские баскетболисты вышли в полуфинал первенства России
08:39 20.01.2022 "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу пройдет в Тюмени
15:20 19.01.2022Игроки МФК "Тюмень" разгромили югорчан в матче Юниорлиги
12:27 19.01.2022Тюменские хоккеисты уступили дома "Торосу"