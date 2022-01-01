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Почти полтонны металла сняли приятели с железной дороги в Заводоуковске

Происшествия, 17:04 20 января 2022

пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте

За кражу 436 кг деталей железной дороги предстанут перед судом двое жителей Заводоуковска. Как сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте, ущерб составил 9 тыс. 547 рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, летом 2021 года приятели поехали на автомобиле на рыбалку, по дороге один из них предложил украсть детали и крепления с путей, чтобы сдать их в пункт приема металла.

Его товарищ согласился и достал из багажника машины инструменты, при помощи которых они извлекли подкладки, костыли и башмаки из-под рельсов, открутили болты и гайки, упорные уголки, а также похитили железнодорожную плиту.

Вместо рыбалки друзья поехали в пункт приема, но получить деньги за детали они не успели – по пути в пункт их задержали сотрудниками транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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# кража , уголовное дело

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