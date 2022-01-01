Тюменские теннисисты завоевали путевки на чемпионат России в Сочи

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Три награды завоевали теннисисты Тюменской области на чемпионате УФО по настольному теннису в Увате, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Участие в соревнованиях приняли 88 спортсменов из различных городов. Тюменский регион представили 25 человек.

Тюменка Наталья Жижикина одержала победу среди женщин. У мужчин первые два места заняли теннисисты из Свердловской области – Антон Котов и Данила Травин. Бронза досталась Никите Ярушину из Тюменской области.

Дуэт тюменки Марии Макаревич и Евгении Игнотович из Ямала стал лучшим среди женских пар. У мужчин победителями стали свердловчане Данила Травин и Александр Тютрюмов. Золото среди смешанных пар завоевали их земляки – Антон Котов и Мария Степанова.

Игроки Свердловской и Тюменской областей отправятся на чемпионат России. В Сочи выступят тюменцы Наталья Жижикина и Никита Ярушин.