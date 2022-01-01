Тобольские футболисты сыграют с командами из Югры и Ямала

| Фото: ДЮСШ № 2 Тобольск во ВКонтакте | Фото: ДЮСШ № 2 Тобольск во ВКонтакте

Игроки "Тобола-2014" из Тобольска проведут матчи второго тура открытого Кубка Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд в Тюмени с 21 по 23 января.

Тоболяки сыграют с командами "Азбука спорта" и "ФФГС" из Сургута, Junior из Нижневартовска и сборной Губкинского. Всего в турнире участвует 12 команд. После первого тура подопечные Петра Парахина занимают 11 место, не одержав ни одной победы. Лидирует в чемпионате ФК "Тюмень-2014", набрав 12 очков.

В эти же дни в Благовещенске пройдут игры второго тура Межрегиональных соревнований Баскетбольная лига Урала и Сибири "VITA" среди юношей 2010 г. р. В соревнованиях примут участие воспитанники ДЮСШ № 2.

Евгений Новоселов