  • 20 января 202220.01.2022четверг
  • USD76,8697
    EUR87,1318
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяк спрятал тело убитого приятеля в диван и вывез в заброшенное здание

Происшествия, 16:09 20 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Тобольске. Тело мужчины обнаружили в нежилом доме по ул. Лермонтова, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Экспертиза установила, что смерть местного жителя носит криминальный характер. Вскоре был задержан подозреваемый, 37-летний знакомый убитого.

По версии следствия, 27 декабря 2021 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим приятелем. Между ними возник конфликт. Злоумышленник до смерти избил собутыльника.

Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в диван и на санях вывез его в заброшенное здание и оставил там. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 20.01.2022Бывший работник похитил у ялуторовского предприятия имущество на 250 тысяч рублей
17:04 20.01.2022Почти полтонны металла сняли приятели с железной дороги в Заводоуковске
16:09 20.01.2022Тоболяк спрятал тело убитого приятеля в диван и вывез в заброшенное здание
14:29 20.01.2022Тюменца осудили на пять лет за драку с поножовщиной