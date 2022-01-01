Тоболяк спрятал тело убитого приятеля в диван и вывез в заброшенное здание

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Тобольске. Тело мужчины обнаружили в нежилом доме по ул. Лермонтова, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Экспертиза установила, что смерть местного жителя носит криминальный характер. Вскоре был задержан подозреваемый, 37-летний знакомый убитого.

По версии следствия, 27 декабря 2021 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим приятелем. Между ними возник конфликт. Злоумышленник до смерти избил собутыльника.

Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в диван и на санях вывез его в заброшенное здание и оставил там. Расследование уголовного дела продолжается.