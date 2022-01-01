Тюменцев предупредили о мошенниках, продающих "красивые" даты для свадеб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объявления о продаже "красивых", "зеркальных" дат для регистрации заключения брака, которые размещаются в интернете, - это мошенничество. Приобрести желаемую дату у третьих лиц - невозможно. Управление ЗАГС Тюменской области подчеркивает, что выбрать день свадьбы могут только заявители.

"Управление ЗАГС обращает внимание, что невозможно забронировать дату регистрации брака для других заявителей. Дата регистрации брака планируется на основании поданного заявления о заключении брака, где указываются персональные данные жениха и невесты. Заявление о заключении брака может быть подано посредством личного обращения в орган ЗАГС либо направлено в форме электронного документа через портал госуслуг. Просим жителей региона не следовать убеждениям о возможности перебронирования места за плату. Будьте бдительны и осторожны", - призывают специалисты.