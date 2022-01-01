Мужчина и женщина погибли во время пожара в Викуловском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тела женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения нашли на месте пожара в жилом доме в с. Калинино Викуловского района Тюменской области ночью 21 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме на ул. Заречной поступило в 1 час 27 минут.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. На тушении работали сотрудники 131-й ПСЧ и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел. Было задействовано четыре единицы техники", – рассказали в ведомстве.

Пламя повредило дом на площади 80 кв. метров. Обстоятельства и причина ночного происшествия устанавливаются.