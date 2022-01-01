  • 21 января 202221.01.2022пятница
  • USD76,4408
    EUR86,8215
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мужчина и женщина погибли во время пожара в Викуловском районе

Происшествия, 10:10 21 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тела женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения нашли на месте пожара в жилом доме в с. Калинино Викуловского района Тюменской области ночью 21 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме на ул. Заречной поступило в 1 час 27 минут.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. На тушении работали сотрудники 131-й ПСЧ и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел. Было задействовано четыре единицы техники", – рассказали в ведомстве.

Пламя повредило дом на площади 80 кв. метров. Обстоятельства и причина ночного происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:10 21.01.2022Мужчина и женщина погибли во время пожара в Викуловском районе
17:25 20.01.2022Бывший работник похитил у ялуторовского предприятия имущество на 250 тысяч рублей
17:04 20.01.2022Почти полтонны металла сняли приятели с железной дороги в Заводоуковске
16:09 20.01.2022Тоболяк спрятал тело убитого приятеля в диван и вывез в заброшенное здание