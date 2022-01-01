В Тюменской области владелец овчарки выплатит покусанному ребенку 50 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельца собаки, которая покусала 10-летнюю девочку, оштрафовали на 50 тыс. рублей в Ишимском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В мае 2021 года на детской площадке в с. Ершово немецкая овчарка покусала школьницу. Хозяин выпустил пса без намордника. Девочка была госпитализирована со множеством ран, кровоподтеков, ссадин на теле. По словам матери, дочь получила сильную психологическую травму.

Хозяин пса просил суд отказать в иске. По его мнению, женщина преувеличивает страдания ребенка. После больницы девочка как обычно гуляет на улице, катается на велосипеде и прыгает через скакалку. Владелец собаки посчитал произошедшую ситуацию случайностью, которую никто не мог предвидеть. Своей вины он не признал, поскольку собака находилась на огороженной территории домовладения.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу пострадавшего ребенка 50 тыс. рублей, а в пользу его матери 5 тыс. рублей компенсации морального вреда.