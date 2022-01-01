За сбыт наркотиков в Тюменской области будут судить жителя Новосибирска

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Пожизненное лишение свободы грозит жителю Новосибирска за пособничество в незаконном сбыте наркотиков, сообщает УМВД РФ по Тюменской области. В его машине, остановленной инспекторами ДПС в декабре 2021 года в Тобольске, нашли кокаин и "синтетику".

Как известно из материалов уголовного дела, беседуя с водителем, полицейские обратили внимание на его невнятную речь и развязное поведение. Медицинское освидетельствование установило у мужчины наркотическое опьянение.

При досмотре в присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у новосибирца два полимерных пакета с наркотиками. В гостинице, где остановился мужчина, было изъято 2,5 кг мефедрона. Выяснилось, что задержанный исполнял роль "оптового курьера".

В своем городе он бесконтактным способом приобрел партию наркотиков и должен был доставить ее в Ханты-Мансийский автономный округ в оборудованный тайник.

Было возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.