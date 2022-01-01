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В Тюмени сотрудница кредитной организации похитила у клиентов 600 тысяч рублей

Происшествия, 17:15 21 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Тюмени сотрудницу кредитной организации подозревают в мошенничестве на 600 тыс. рублей.

По версии следствия, женщина перечисляла на свои счета предназначенные клиентам средства возврата за страховку жизни и здоровья при оформлении кредита.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, подозреваемая, являясь сотрудником одной из кредитных организаций, предлагала клиентам оформить кредит со страховкой жизни и здоровья. При этом она не уведомляла их, что средства за страховку можно вернуть в течение 14 дней после оформления полиса.

Вместо этого злоумышленница, имея доступ к личным данным клиентов, от их имени оформляла возврат денег, которые перечисляла на свои счета. За год женщина оформила 33 возврата и похитила более 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

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# мошенничество , уголовное дело

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