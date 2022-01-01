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Тюменские киберспортсмены будут сдавать физические нормативы

Спорт, 17:46 21 января 2022

Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: Tyumen Cyber Fest 2021

Бег, наклоны и приседания вошли в утвержденные стандарты для подготовки киберспортсменов в России, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Становиться профессиональными киберспортсменами теперь рекомендуют с 12 лет. Кроме знаний игровых тактик, стратегий, наличия координации и реакции, ребята должны сдавать спортивные нормативы. Физподготовка должна занимать до 30% времени обучения. Спортсменов будут обучать в четыре этапа, первый относится к детям 12 лет, последний относится к киберспортсменам возраста старше 17 лет.

На этапе начальной подготовки нужно сдать бег на 30 метров, бег на 1,5 км, поднимание туловища и наклоны вперед. Кроме физических упражнений киберспортсмены должны выполнять игровые нормативы на ПК и игровых консолях.

Компьютерный спорт был выделен в отдельную дисциплину с 2016 года, а с 2017 года киберспортсмены могут получить звание "Мастер спорта России" или разряд КМС.

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