Тюменские киберспортсмены будут сдавать физические нормативы

| Фото: Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: Tyumen Cyber Fest 2021

Бег, наклоны и приседания вошли в утвержденные стандарты для подготовки киберспортсменов в России, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Становиться профессиональными киберспортсменами теперь рекомендуют с 12 лет. Кроме знаний игровых тактик, стратегий, наличия координации и реакции, ребята должны сдавать спортивные нормативы. Физподготовка должна занимать до 30% времени обучения. Спортсменов будут обучать в четыре этапа, первый относится к детям 12 лет, последний относится к киберспортсменам возраста старше 17 лет.

На этапе начальной подготовки нужно сдать бег на 30 метров, бег на 1,5 км, поднимание туловища и наклоны вперед. Кроме физических упражнений киберспортсмены должны выполнять игровые нормативы на ПК и игровых консолях.

Компьютерный спорт был выделен в отдельную дисциплину с 2016 года, а с 2017 года киберспортсмены могут получить звание "Мастер спорта России" или разряд КМС.