Тюменцам поведают биографию дома на улице Семакова

| Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Презентация книги Веры Литовченко "Дома как люди. От особняка купцов Брюхановых до здания библиотечно-музейного комплекса: судьба дома" состоится в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева (ул. Щербакова, 11) 26 января в 16 часов.

Специалисту библиотеки истории города Вере Литовченко удалось не только создать выверенную биографию здания по современному адресу ул. Семакова, 18, но и заполнить ряд "белых пятен" в истории города, устранить ряд ошибок и неточностей, распространенных в краеведческой среде и бытующих сегодня в сознании тюменцев.

Издание стало лауреатом регионального конкурса "Книга года" в номинации "Лучшая документальная книга" и была удостоена серебряной литеры.

Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 22-52-37, 8-912-3823293.