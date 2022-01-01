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В Ишиме ссора в прачечной обернулась уголовным делом

Происшествия, 17:15 22 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовная ответственность грозит 37-летнему жителю Ишима за умышленное причинение вреда здоровью. Конфликт с пострадавшей произошел в прачечной.

Полицейским мужчина рассказал, что женщина попыталась выгнать его оттуда. В ходе ссоры он ударил ее по руке. Женщина обратилась в медучреждение, оказалось, что из-за удара у нее произошел перелом пальца левой руки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отношении ишимца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.

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# конфликт , травмы

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