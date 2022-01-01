В Тюменской области все подростки прошли флюорографию

| Фото: Областная больница №19 | Фото: Областная больница №19

Доковидный показатель охвата флюорографическими осмотрами подростков в возрасте от 15 до 18 лет достигнут в Тюменской области в 2021 году, сообщает областной клинический фтизиопульмонологический центр.

"Радует положительная статистика по профилактическим осмотрам на туберкулез. Обследовано 100 % юного населения региона, подлежащего осмотру, – более 47 тысяч подростков. Методом иммунодиагностики в осмотрено 96,5 % ребят", рассказал руководитель организационно-методической службы центра Вадим Неверов,.

Фтизиатры отмечают, что подростки от 14 до 17 лет – наиболее уязвимая группа по заболеваемости туберкулезом. В этот период из-за гормональной перестройки, особого состояния иммунной системы подростков, появления вредных привычек, нерационального питания возрастает вероятность развития туберкулезной инфекции. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, в регионе сочетают два метода диагностики: в 15 лет делают первый флюорографический снимок и до 17 лет включительно продолжают иммунодиагностику с помощью Диаскинтеста. В 2021 году из числа обследованных флюорографическим методом подростков туберкулез обнаружен у восьми подростков.