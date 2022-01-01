Тюменцы потратили в магазинах более 414 миллиардов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 414 млрд рублей потратили жители Тюменской области в магазинах в 2021 году. Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары. Об этом Вслух.ру сообщили в Тюменьстате.

Больше всего тюменцы потратили в октябре - 41 млрд 919,1 млн рублей. Самые скромные расходы в январе — 33 млрд 779,2 млн рублей.

На 1 ноября 2021 года в Тюменской области проживает 1 млн 551,9 тыс. человек. В среднем расходы на каждого составили 266,9 тыс. рублей, это больше 24 тыс. рублей в месяц.

Большая часть покупок приходится на непродовольственные товары - 221 млрд 203,7 млн рублей, или почти 13 тыс. рублей на одного жителя в месяц. На продукты тюменцы потратили 192 млрд 963,4 млн рублей, чуть больше 11,3 тыс. рублей в месяц на каждого.

По оценке Тюменьстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на конец ноября составила 17 тыс. 239,2 рубля, минимального набора продуктов питания — 5 тыс. 505 рублей в месяц на человека.