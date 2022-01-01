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Тренеры 55+ устроят спортивную разминку для горожан старшего возраста

Общество, 08:24 25 января 2022

Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Спортивную микс-разминку проведут тренеры 55+ для всех желающих представителей старшего возраста в Тюменском клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) 27 января, начало - в 12 часов. На открытом уроке горожане смогут попробовать свои силы в растяжке и отжиманиях, позаниматься с гантелями и фитнес-лентами, а также прокачать мышцы, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Занятие является частью здоровьесберегающего проекта "Бабушкин workout". Для активных и энергичных тюменцев 55+ действуют более 10 разноплановых спортивных практик: йогатерапия, пилатес, стрейчинг, ушу, бодифлекс, шейпинг, аэробика и другие.

"Мы реализуем дополняющие друг друга практики: и силовые, и кардио, и упражнения на растяжку и дыхание. Так волонтеры знакомятся с различными направлениями. Те, кто никогда не занимался по интервальным программам и растяжкой, смогут поучаствовать и убедиться на собственном примере, что такие занятия полезны", – комментируют координаторы проекта.

Запись для участия в микс-разминке обязательна, телефон 8 (3452) 30-39-59.

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