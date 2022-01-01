Тюменская область вошла в число лидеров по количеству поданных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число лидеров по количеству поданных заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив. От региона на первый конкурс 2022 года поступило более 200 заявок, сообщают организаторы.

Прием заявок на конкурс был открыт 1 ноября и завершился 20 января. За это время в системе сайта фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировано 22 тыс. 312 новых пользователей. Итоговое количество оформленных и поданных заявок на текущий конкурс — 10 тыс. 290 из 84 регионов.

Регионы-лидеры по количеству поданных заявок - более 200 проектов от каждой территории - Москва, Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Краснодарский край, Московская область, Удмуртия, Тюменская, Волгоградская, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области.

Проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей", "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность", "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" и "Многонациональный народ".

Сметы участников представлены на общую сумму 37 млрд 924 млн 663 тыс. 485 рублей.

Общий фонд первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 г. составляет 4 млрд рублей. Суммарный бюджет года — 8 млрд рублей.

Добавим, имена победителей первого конкурса 2022 г. станут известны 31 марта.