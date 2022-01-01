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В Тюменской области поддерживают тех, кто решил участвовать во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Общество, 17:01 13 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одним из факторов развития креативных индустрий в регионе является плотность коммуникаций, доступность ресурсов, в том числе информационных и инвестиционных. Существует много грантовых конкурсов и программ, как федерального, так и регионального уровней. Возможностей привлечь средства для своего проекта много.

Об этом сказала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова на питчинг-сессии "Возможности и векторы развития креативных индустрий в регионах", которая прошла в "Конторе пароходства" 13 января.

"Важно, чтобы качество проектов повышалось, чтобы они были конкурентоспособны. Питчинг-сессия направлена на то, чтобы сделать проекты от Тюменской области лучше, сильнее. Привлекательность региона оценивается еще и тем, насколько разнообразна культурная жизнь, как развивается креативная экономика. Это один из факторов выбора места жительства для молодежи. У каждого участника питчинга есть возможность сделать эту жизнь интересней, ярче и насыщенней", - уверена Широкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сессию, посвященную жителям Тюменской области, которые решили стать участниками второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, организовали департаменты культуры, по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, мультицентр "Моя территория". Эксперты и авторы трех проектов находились в зале "Конторы пароходства", параллельно велась прямая трансляция события в соцсетях.

Директор регионального департамента культуры Елена Майер напомнила о том, что по итогам первого конкурса фонда 21 проект получил поддержку на сумму 19 млн рублей. Организованная питчинг-сессия, по ее словам, даст возможность НКО, муниципальным образованиям, общественным организациям, предпринимателям, самозанятым получить ответы на вопросы, узнать от экспертов, как привлечь федеральные средства. Прием заявок заканчивается 20 января, победители станут известны в конце марта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

О сильных и слабых сторонах проектов, которые поступают в фонд культурных инициатив, рассказал заместитель гендиректора фонда Игорь Соболев. Как заметил эксперт, на сайте фонда есть предостаточно методической помощи, информации о том, каковы критерии оценки проектов, какие должны быть суммы софинансирования. Важный момент - информационная поддержка грантополучателей.

"Есть такая обязанность у грантополучателей и это должно быть отражено в заявке, как они работает со СМИ, социальными сетями, как будут привлекать зрителей, участников. И мы в свою очередь о наиболее важных проектах, событиях пишем в соцсетях. Для освещения наиболее ярких проектов привлекаем СМИ. Мне бы хотелось, чтобы не только фонд, но и партнеры авторов проектов участвовали в этом, в том числе органы власти, департаменты, муниципалитеты", - сказал Соболев.

Подробней о проведении второго конкурса Президентского фонд культурных инициатив можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Ирина Широкова , Контора пароходства , креативные индустрии

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