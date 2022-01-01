В Тюменской области поддерживают тех, кто решил участвовать во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одним из факторов развития креативных индустрий в регионе является плотность коммуникаций, доступность ресурсов, в том числе информационных и инвестиционных. Существует много грантовых конкурсов и программ, как федерального, так и регионального уровней. Возможностей привлечь средства для своего проекта много.

Об этом сказала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова на питчинг-сессии "Возможности и векторы развития креативных индустрий в регионах", которая прошла в "Конторе пароходства" 13 января.

"Важно, чтобы качество проектов повышалось, чтобы они были конкурентоспособны. Питчинг-сессия направлена на то, чтобы сделать проекты от Тюменской области лучше, сильнее. Привлекательность региона оценивается еще и тем, насколько разнообразна культурная жизнь, как развивается креативная экономика. Это один из факторов выбора места жительства для молодежи. У каждого участника питчинга есть возможность сделать эту жизнь интересней, ярче и насыщенней", - уверена Широкова.

Сессию, посвященную жителям Тюменской области, которые решили стать участниками второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, организовали департаменты культуры, по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, мультицентр "Моя территория". Эксперты и авторы трех проектов находились в зале "Конторы пароходства", параллельно велась прямая трансляция события в соцсетях.

Директор регионального департамента культуры Елена Майер напомнила о том, что по итогам первого конкурса фонда 21 проект получил поддержку на сумму 19 млн рублей. Организованная питчинг-сессия, по ее словам, даст возможность НКО, муниципальным образованиям, общественным организациям, предпринимателям, самозанятым получить ответы на вопросы, узнать от экспертов, как привлечь федеральные средства. Прием заявок заканчивается 20 января, победители станут известны в конце марта.

О сильных и слабых сторонах проектов, которые поступают в фонд культурных инициатив, рассказал заместитель гендиректора фонда Игорь Соболев. Как заметил эксперт, на сайте фонда есть предостаточно методической помощи, информации о том, каковы критерии оценки проектов, какие должны быть суммы софинансирования. Важный момент - информационная поддержка грантополучателей.

"Есть такая обязанность у грантополучателей и это должно быть отражено в заявке, как они работает со СМИ, социальными сетями, как будут привлекать зрителей, участников. И мы в свою очередь о наиболее важных проектах, событиях пишем в соцсетях. Для освещения наиболее ярких проектов привлекаем СМИ. Мне бы хотелось, чтобы не только фонд, но и партнеры авторов проектов участвовали в этом, в том числе органы власти, департаменты, муниципалитеты", - сказал Соболев.

Подробней о проведении второго конкурса Президентского фонд культурных инициатив можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева