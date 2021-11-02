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Стартовал прием заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Общество, 13:33 02 ноября 2021

фондкультурныхинициатив.рф | Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Открыт прием заявок на второй конкурс президентского фонда культурных инициатив на 2022 год, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева.

Заявки можно подать по направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Общий грантовый фонд конкурса - четыре миллиарда рублей.

"Президентский фонд культурных инициатив создан по поручению главы государства для поддержки креативного сектора экономики. По итогам первого конкурса поддержку получили 98 проектов из Уральского федерального округа. Сейчас стартовал прием заявок на новый конкурс. Это возможность для творческих организаций и предпринимателей заявить о себе, получить помощь и воплотить идею в реальность", - отметил Владимир Якушев.

Проекты принимаются до 20 января 2022 г. Для помощи заявителям работает контактный центр – 8 (495) 150-50-15.

Итоги первого конкурса подвели 25 сентября. Тюменская область выиграла гранты на реализацию 21 проекта на общую сумму в 19 млн рублей.

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# Владимир Якушев , конкурс , культура

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