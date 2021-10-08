Шесть показов сказки "Василиса Прекрасная" пройдут в Тюмени на средства гранта

| Фото: Гильдия мастеров ВКонтакте | Фото: Гильдия мастеров ВКонтакте

Шесть показов сказки "Василиса Прекрасная" на двух площадках Тюмени пройдут в рамках проекта "Ремесло в гостях у сказки "Василиса Прекрасная"". Идея получила грантовую поддержку по итогам первого конкурса президентского фонда культурных инициатив.

Ожидается, что проект ТРОО "Гильдия мастеров" совместно с театром-проектом "Чудейство" объединит 40 подростков 12-15 лет. "Наш партнер, театр-проект "Чудейство", работает над постановкой, а мы, ремесленники, создаем антураж, декорации. В итоге эти 40 человек покажут сказку с куклами. Во-первых, мы хотим донести, что русские сказки — это интересно и своевременно, главное, правильно донести. Во-вторых, хотим, чтобы вернулись ремесла", — поделилась председатель ТРОО "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" Инна Гайдук.

В рамках проекта запланировано мастер-классы - 16 - по созданию театрального реквизита для народной сказки и восемь - по театральному мастерству.

По итогам конкурса президентского фонда культурных инициатив авторам проекта выделили 465 тыс. 300 рублей.

Инна Пахомова