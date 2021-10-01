В Тюменской области пройдут мастер-классы и концерты для любителей фольклора

| Фото: из сообщества "Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте (архив)

Выезды в четыре населенных пункта Тюменской области совершат представители организации "Яромилъ" в рамках проекта "Фольклор на улицах Сибири", старт реализации которого запланирован на май 2022 года.

"Будем выезжать с фольклорными мастерскими в села Омутинское и Исетское, поселок Богандинский, Ялуторовск. Проведем там мастер-классы, в том числе по декоративно-прикладному творчеству, занятия с руководителями клубных формирований, любительских коллективов, которые функционируют на этих территориях, концерты. Такая работа пройдет и в Тюмени", — рассказала представитель АНО по сохранению и популяризации культурного наследия Западной Сибири "Яромилъ" Анастасия Бараковских.

Проект призван сохранять и популяризировать фольклор. По подсчетам организаторов, за время реализации идеи события охватят 3 тыс. 500 зрителей и не менее 300 участников любительских коллективов.

По итогам первого конкурса президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта выделено более 322 тыс. рублей.

Инна Пахомова