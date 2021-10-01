Жителей Ишимского района приглашают стать участниками фотопроекта "Это наша история"

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Сфотографировать и нарисовать ставни и наличники деревенских домов со своей малой родины для проекта "Это наша история" приглашают жителей Ишимского района. Выставка продлится с 17 по 31 октября в районном Дворце культуры в Стрехнино в рамках Европейских дней наследия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Ишимского РДК и автор более 500 фотографий проекта, отражающего деревянное зодчество юга Тюменской области, Светлана Щукина.

"Проведена огромная работа, подготовлена видео презентация, собран воедино фотоматериал, подготовлены десятки новых фотографий. Сейчас поставила новую задачу: приобщение к проекту через участие в нем своих земляков, особенно детей", - сказала она.

Стоимость посещения экспозиции установили всего в 10 рублей, чтобы просто учесть реальный интерес к проекту, добавила она.

На открытии 17 октября участникам предложили фотографировать на любой носитель окна и ставни, либо рисовать их для сохранения в истории местной красоты и колорита деревенской архитектуры. Самым активным фотографам и художникам 31 октября вручат дипломы за участие в проекте "Наша история".

По словам Светланы Щукиной, ремесло создания резных наличников деревянных домов стремительно утрачивается. А ведь именно деревенские избы были, есть и будут носителями и хранителями аутентичной культуры русского народа. Наличники и ставни не только защищали от сквозняков и солнечного света, но и оберегали от проникновения нечистой силы, сохраняли семейный очаг.

"Для меня важно важно сохранить историю и красоту прошлого, пробудить интерес школьников к данной теме, ведь скоро традиционного декора русской избы в деревнях не останется, уже сейчас некоторые кадры не повторить, а лет через пять домов со ставнями и наличниками может совсем не остаться", - подчеркнула фотограф.

Светлана Щукина рассказала, что работники дворца культуры готовы провести выездную презентацию в школах и сельских клубах для всех заинтересованных. Для этого нужно позвонить по телефону 8(34551)2-95-33.

Напомним, в августе 2021 года фотопроект "Это наша история" о деревянном зодчестве Сибири, юга Тюменской области принял участие в проекте "Голоса наших предков", который реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Инна Кондрашкина