Евгений Заболотный поздравил тюменскую молодежь с Днем российского студенчества

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Студенческая пора – насыщенное и радостное время, наполненное упорным трудом, поиском новых знаний и дальнейшего жизненного пути, дружбой и влюбленностью.

Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя тюменскую молодежь с Днем российского студенчества.

По словам Евгения Заболотного, в этот день он вспоминает свои прекрасные студенческие и аспирантские годы. Время учебы в Тюменском государственном университете и Уральском государственном университете им. А. М. Горького на всю жизнь осталось в его памяти как счастливые дни реализации мечты, новых надежд, стремлений и романтики.

Сегодня в тюменских вузах и колледжах созданы все условия для успешного обучения и занятия наукой, развития творческих способностей, отметил председатель Тюменской городской думы. Студенческая жизнь не сводится к одной лишь учебе - молодежь ярко проявляет себя в различных сферах. Учебные заведения города гордятся своими молодыми учеными, волонтерами–активистами, артистами, музыкантами, спортсменами. Они открыты знаниям, людям, получают удовольствие от того, чем занимаются и стремятся изменить мир к лучшему.

В достижениях молодых людей, безусловно, есть огромная заслуга преподавателей и сотрудников вузов. Они отдают все силы, научный и педагогический талант важному и нужному делу.

"Дорогие студенты! Будьте здоровы, творите свою судьбу, цените и помните каждое мгновение. Пусть знания и навыки, полученные в тюменских университетах и колледжах, откроют вам двери в успешное, счастливое будущее, станут надежной основой для профессионального роста, позволят вам быть полезными для города и страны. Покоряйте вершины и следуйте за своей мечтой!" - сказал Евгений Заболотный.