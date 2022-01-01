На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск задержали опасного водителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

29 водителей в состоянии опьянения задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области 22 и 23 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Двух автомобилистов остановили на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Они, будучи пьяными, ехали, подвергая опасности жизни людей на трассе с интенсивным движением.

На 437-м км автодороги в Уватском районе задержали 31-летнего водителя "Лады Калины", направлявшегося из Нефтеюганска в Башкортостан. Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Мужчина ехал с вахты домой, спиртное пил вечером, задержали его в три часа ночи. К тому времени он проехал за рулем более трехсот километров", - рассказали в ГИБДД.

В Тобольском районе на 272-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск инспекторы остановили автомобиль "Лада Приора", за рулем которого был пьяный 40-летний водитель, не имеющий прав, он ехал из п. Туртас в Тобольск. Показания алкотестера составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат мероприятия по противодействию пьяному вождению.