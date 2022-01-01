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Тюменцев приглашают на спектакль-свидание "Я смотрю на тебя" в "Космос"

Общество, 09:04 25 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать участниками спектакля-свидания "Я смотрю на тебя" можно в МТЦ "Космос" 28 и 29 января, начало в 19 часов.

"Драматургия спектакля поведет пары от самого безобидного варианта безымянного, безопасного взаимодействия до тактильного переживания. В зависимости от степени открытости и готовности к коммуникации каждая пара к финалу спектакля получит свой собственный эмоциональный и чувственный опыт", - говорят авторы перформанса.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# МТЦ Космос , спектакль

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