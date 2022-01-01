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Более 60 юных биатлонистов соберутся на первенстве Тюменской области

Спорт, 17:29 24 января 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек до 18 лет пройдет 25 и 26 января в "Жемчужине Сибири". Как сообщает областной департамент физической культуры, в соревнованиях примут участие более 60 спортсменов.

Участниками первенства станут юные биатлонисты из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Увата, Ялуторовска и Тюменского района.

В первый день биатлонисты преодолеют спринт. Девушкам предстоит пройти 4,5 и 6 км, а юношам – 6 и 7,5 км. Во второй день участников ждет индивидуальная гонка на 7,5, 10 и 12,5 км. Первенство поможет выявить перспективных спортсменов, повысить их мастерство и усовершенствовать методику многолетней подготовки, отмечают организаторы.

25 и 26 января соревнования стартуют в 11 часов. Награждение начнется после завершения заявленных дисциплин ежедневно в 13 часов.

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# биатлон

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