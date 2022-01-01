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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области плановую медпомощь оказывают в полном объеме

Общество, 14:46 25 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приостанавливать плановую медицинскую помощь в Тюменской области не планируется. Это касается как работы поликлиник, так и стационаров больниц, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В настоящее время, по данным регионального департамента здравоохранения, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ограничений вводить на текущий момент не планируется", - подчеркнули в информационном центре правительства.

Отметим, по данным на 25 января в Тюменской области зарегистрировано 496 случаев новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 36 тыс. 306 человек. В регионе более 20,6% коечного фонда свободно.

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# больницы , коронавирус , медицинская помощь , поликлиники

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