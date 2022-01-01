В Тюменской области COVID-19 диагностировали у 496 человек

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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496 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки. Скончались 10 пациентов, выздоровели 95, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 67 тыс. 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 тыс. 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 404 человека.

В Москве заболели 18 тыс. 935 человек, в Санкт-Петербурге - 9 тыс. 722, в Московской области - 5 тыс. 769.

В Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 102, в Свердловской области - 1 тыс. 96, в Ямало-Ненецком АО - 711, в Челябинской области - 622, в Курганской области - 117.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 241 тыс. 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 тыс. 448 летальных исходов, выздоровели 10 млн 71 тыс. 740 человек.