Тоболяк украл из банкомата забытые пенсионеркой купюры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 7 тыс. рублей, забытых пенсионеркой в банкомате, задержали сотрудники полиции, сообщает Тобольский отдел МВД РФ.

65-летняя пострадавшая рассказала правоохранителям, что забыла забрать деньги, а когда вспомнила про наличные, там уже стоял другой мужчина, который сказал ей, что денег не видел.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали 36-летнего тоболяка. Выяснилось, что мужчина стоял в очереди за потерпевшей, когда она отошла, хотел воспользоваться банкоматом, но заметил в отделе выдачи банкнот чужие купюры.

Воспользовавшись моментом, мужчина забрал деньги, положил их в карман своей куртки и продолжил выполнять операции со своей банковской картой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.