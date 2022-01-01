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Сбившего мать и ребенка водителя оставили в СИЗО до конца марта

Происшествия, 15:23 26 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

До 22 марта останется в СИЗО водитель Jeep Grand Cherokee, сбивший на ул. Советской женщину с ребенком.

В результате аварии нетрезвый автомобилист задел еще две машины - KIA и Lada Vesta, напоминает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

ДТП произошло 22 января. По данным следствия, водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших отправили в больницу. Состояние женщины медики оценили как тяжелое, девочку отпустили домой.

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство старшего следователя и определил водителю 1973 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

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# ДТП , пьяная езда , суд

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