Пьяного тракториста задержали в Омутинском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Омутинском районе 25 января. На 41-летнего местного жителя составлен административный материал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, мужчина ехал в лес, чтобы расчистить дорогу к подкормочным площадкам в охотничьих угодьях. Накануне вечером он пил водку, а с утра выпил еще несколько рюмок перед поездкой.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К ответственности будет привлечено также юридическое лицо, которому принадлежит трактор.