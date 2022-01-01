  • 26 января 202226.01.2022среда
  • USD78,6422
    EUR88,9286
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяного тракториста задержали в Омутинском районе

Происшествия, 15:47 26 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Омутинском районе 25 января. На 41-летнего местного жителя составлен административный материал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, мужчина ехал в лес, чтобы расчистить дорогу к подкормочным площадкам в охотничьих угодьях. Накануне вечером он пил водку, а с утра выпил еще несколько рюмок перед поездкой.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К ответственности будет привлечено также юридическое лицо, которому принадлежит трактор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 26.01.2022Пьяного тракториста задержали в Омутинском районе
15:23 26.01.2022Сбившего мать и ребенка водителя оставили в СИЗО до конца марта
15:02 26.01.2022Тоболяк украл из банкомата забытые пенсионеркой купюры
13:59 26.01.2022104 крышки канализационных колодцев похитили в Тюмени в 2021 году