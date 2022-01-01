Пьяного тракториста задержали в Омутинском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Омутинском районе 25 января. На 41-летнего местного жителя составлен административный материал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, мужчина ехал в лес, чтобы расчистить дорогу к подкормочным площадкам в охотничьих угодьях. Накануне вечером он пил водку, а с утра выпил еще несколько рюмок перед поездкой.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
К ответственности будет привлечено также юридическое лицо, которому принадлежит трактор.