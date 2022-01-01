Потенциал подрастающего поколения велик и это надо использовать, считает эксперт

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Сегодня, как никогда, в России необходимо создание центров, кружков, отдельных частных, региональных, муниципальных и государственных программ и инициатив для реализации заложенного потенциала нашего подрастающего поколения. Это отметил доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС Александр Иванов, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" итоги встречи Владимира Путина со студентами.

Ставшие уже регулярными встречи президента Российской Федерации со школьниками, молодежью, студенческим активном, по его мнению, являются прямым тому подтверждением и доказательством.

"Нужно развивать и передавать данный пример по регионам нашей необъятной страны, расширяя аудиторию общения и налаживая контакты со сверстниками и всеми неравнодушным людьми в деле воспитания подрастающего поколения и передачи накопленного опыта и потенциала, заражая молодежь энергией и необходимостью развиваться и совершенствоваться на всем протяжении жизни", - уверен он.

На встрече 25 января Путин сообщил, что в России будет создано более 40 региональных площадок для выявления и поддержки одаренных детей. Они добавятся к уже имеющимся 80 площадкам. То есть поддержку талантливая молодежь получит по всей стране, а не только в крупных научных и образовательных центрах. По свидетельству Путина, регионы проявляют большую заинтересованность в поддержке и развитии дополнительного образования.