Поддержка талантливой молодежи, по мнению эксперта, необходимая мера для российского общества

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Усилия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи – жизненно необходимая мера для российского общества. Такую точку зрения высказал политолог из Челябинской области Вадим Волков на онлайн-площадке "Экспертный клуб России", обсуждая встречу президента Владимир Путина со студентами 25 января 2022 года.

"Развитие молодого поколения с малых лет – во многом определит успех всего общества РФ в долгосрочной перспективе, - отметил он. - Новые возможности, которые будут предоставлены детям в результате развития этого социального направления положительно воспримутся гражданами страны".

На встрече Путин сообщил, что в России будет создано более 40 региональных площадок для выявления и поддержки одаренных детей. Они добавятся к уже имеющимся 80 площадкам. То есть поддержку талантливая молодежь получит по всей стране, а не только в крупных научных и образовательных центрах. По свидетельству Путина, регионы проявляют большую заинтересованность в поддержке и развитии дополнительного образования.

В результате озвученных президентом направлений развития, стоит, по мнению челябинского эксперта, ожидать инициативы руководителей от регионов РФ по организации участия и масштабирования проекта поддержки талантливой молодежи.

"В регионе существуют площадки по реализации потенциала и талантов молодых специалистов школьного и более старшего возраста, они популярны и динамично развиваются, - сообщил он. - Хочу отметить, необходимость комплексного развития школьного дополнительного и основного частного образовательного сектора в регионе и стране в целом. Развитие фактора конкурентности будет способствовать существенным, положительным качественным изменениям в образовательной сфере".