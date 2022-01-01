Тюменские школы и детсады оснащены современным интерактивным оборудованием, которое нужно использовать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская региональная госпрограмма "Развитие образования и науки" предусматривает более широкое понимание создания новой и модернизации уже имеющейся образовательной инфраструктуры. Это отметила ректор ТОГИРРО, народный учитель РФ, доктор социологических наук, "Заслуженный общественный деятель Тюменской области" Ольга Ройтблат.

"Водопровод, центральное отопление, канализация – сегодня их наличие рассматривается, как говорят, по умолчанию. Прекрасно, что через пару лет в Тюменской области эта тема для сельских образовательных учреждений будет закрыта, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Хочу сделать акцент на использовании ресурсов современной школы и детских садов".

Часто, по мнению эксперта, бывает так, что в школах, оснащенных современным интерактивным оборудованием, учителя не применяют его на практике. Кто-то привык работать по старинке, кто-то не знает, как именно внедрить мультимедиа в процесс обучения. Группа IT-компаний Арсенал+ совместно с ТОГИРРО решили исправить эту ситуацию и провели для тюменских педагогов обучение, которое помогло им овладеть информационно- коммуникационными технологиями, являющимися одним из требований к ведению учебного и воспитательного процесса в школе XXI века.

"Специально для этого был разработан курс повышения квалификации "Внедрение ИКТ в образовательный процесс и инфраструктуру школы", - рассказала Ольга Ройтблат. - Преподаватели – приглашенные специалисты учебного центра DIGIS (г. Москва). Опыт оказался успешным и, на мой взгляд, заслуживает изучения и распространения".

По данным областного департамента образования и науки Тюменской области, к 2024 году все здания сельских школ в регионе будут полностью благоустроены.

"Это одна из основных задач, которые предстоит решить в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие образования и науки". Во всех без исключения сельских школах региона будут водопровод, центральное отопление, канализация", – сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

В период с 2022 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы "Развитие образования и науки" на бесплатное дошкольное образование будет ежегодно выделяться в среднем около 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – около 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – почти 44 млн рублей.

"Образование – одна из самых важных для людей государственных задач. Основная цель соответствующей региональной госпрограммы – создание новой и модернизация уже имеющейся образовательной инфраструктуры. Новое качество образования для юных тюменцев – одна из самых весомых гарантий благополучного будущего региона и всех его жителей", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Борис Олейник