Любовь Гнусарева: педагоги Тюменской области активно занимаются спортом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В развитии добровольческого движения важную роль играет спартакиада работников образовательных учреждений, которую организует Тюменская городская организация профсоюза работников образования.

Ежегодно спартакиада, по словам председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председателя общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Любови Гнусаревой, объединяет более 4 тыс. человек.

"Основной идеей спортивного состязания стал девиз "спорт и физкультура - залог здоровья!", - отметила она на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Спартакиада популяризирует различные виды спорта среди населения".

Сами педагоги находят время для занятий степ-аэробикой, фитнесом, танцами и другими видами спорта. Это, уверена эксперт, не только становится профилактикой многих заболеваний, но и помогает сплотить коллектив.

Содействие дальнейшему развитию добровольческого движения - важное направление работы в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования".

Доля жителей региона, занимающихся волонтерством, по словам директора областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгения Хромина, должна вырасти с 17,8% в 2021 году до 18,2% в 2025 году. "На реализацию региональной госпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования" в период с 2022 по 2025 годы ежегодно предусмотрены расходы в размере от 2,2 до 3 млрд рублей", - сообщил он.

Физкультура и спорт, творческие увлечения, волонтерство стали неотъемлемой частью жизни для многих жителей региона. "Наша задача – создавать условия для того, чтобы наши земляки, независимо от возраста и места жительства, получали все больше возможностей для укрепления здоровья, самореализации и личностного роста", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.