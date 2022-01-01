Эксперт назвала созидательный труд жителей и дальновидность управленцев залогом успехов Тюменской области в 2021 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За каждым из достижений Тюменской области в очень непростом 2021 году - напряженный и созидательный труд тюменцев, опыт ветеранов, дальновидность управленцев. Такую точку зрения высказала ректор ТОГИРРО, Народный учитель РФ, доктор социологических наук, "Заслуженный общественный деятель Тюменской области" Ольга Ройтблат.

"Важную роль сыграло и полное финансирование национальных проектов, в частности, нацпроекта "Образование", - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

Значимыми для Тюменской области проектами в 2021 году, как отметил на расширенном заседании правительства региона губернатор Александр Моор, стали открытие карбонового полигона в Тюмени, завершение строительства аэропорта в Тобольске, освоение выпуска 56 марок полимеров на ЗапСибНефтехиме, победа учителя физики гимназии № 16 Тюмени Екатерины Костылевой в конкурсе "Учитель года России", открытие движения по новой развязке на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в областном центре.

Победа Екатерины Костылевой, которая стала "Учителем года России", по словам самой победительницы, это командный успех.

"Ей было у кого учиться, - считает Ольга Ройтблат. - В ее родной 16 гимназии работают еще два призера главного всероссийского конкурса педагогов. -Кроме того, Екатерина Костылева трижды была на специализированных курсах в ТОГИРРО - система профессионального роста в нашем регионе поставлена как надо".

В 2022 году исполняется 30 лет конкурсу "Педагог года Тюменской области". По данным эксперта, каждый четвертый ученик в Тюменской области, участвует в различных интеллектуальных конкурсах. От престижной Всероссийской олимпиады школьников до олимпиады ЮНИОР, которую ежегодно организует ТОГИРРО для выявления, поддержки и развития талантов младших школьников.

"Это и хотелось бы подчеркнуть, поскольку осенью 2022 года Тюмень по праву станет главной площадкой педагогических инноваций страны - примет участников конкурса "Учитель года России", - заявила Ольга Ройтблат.

Каждая достигнутая цель и полученный результат, по словам губернатора Александра Моора, это точка отсчета, трамплин для новых достижений. "Текущих и стратегических задач, над которыми нам предстоит работать в 2022 году, достаточно, - подчеркнул он. - Важно поддержать развитие региональной экономики, в срок выполнить планы, обозначенные в региональных, национальных проектах и целях, утвержденных в бюджете Тюменской области. Только сотрудничество и работа на результат дадут положительный эффект".