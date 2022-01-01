Вложения в допобразование, по словам тюменского эксперта, это вложения в будущее

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Вложения в дополнительное образование - это залог реализации ребенка в искусстве, спорте, техническом творчестве, социальном проектировании. Такую точку зрения высказала проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, кандидат педагогических наук Марина Кускова.

"Реализация государственной программы по данному направлению обеспечивает воспитание социально ответственной личности, формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений", - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

По данным заместителя главы региона, директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера, все здания сельских образовательных учреждений в Тюменской области к 2024 году будут полностью благоустроены.

"Это одна из основных задач, которые предстоит решить в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие образования и науки". Во всех без исключения сельских школах региона будет водопровод, центральное отопление, канализация", – отметил он.

С 2022 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы "Развитие образования и науки" на бесплатное дошкольное образование будет ежегодно выделяться в среднем около 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – около 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – порядка 44 млн рублей.

Каждая семья, имеющая детей, независимо от места проживания, по словам эксперта Марины Кусковой, заинтересована в качественном образовании. Поэтому первоочередная задача госпрограммы "Развитие образования и науки" по обеспечению благоприятных условий образовательного процесса в сельских школах весьма актуальна. Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к условиям реализации программ, но выделяемые бюджетные средства позволяют это сделать.

Образование, как неоднократно отмечал губернатор Александр Моор, – одна из самых важных государственных задач.

"Основная цель соответствующей региональной госпрограммы – создание новой и модернизация уже имеющейся образовательной инфраструктуры, - подчеркнул он. - Новое качество образования для юных тюменцев – одна из самых весомых гарантий благополучного будущего региона и всех его жителей".

Борис Олейник