Хорошие дороги - необходимые слагаемые качества жизни населения, считает тюменский эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

И в городской, и в сельской местности населению важно, чтобы детей подвозили в школы, была возможность проезда машин скорой помощи до населенных пунктов и домов, выезда жителей в районный или областной центры на рейсовом автобусе. Именно это, по мнению проректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования, кандидата педагогических наук Марины Кусковой, необходимые слагаемые качества жизни населения.

"Радует, что планируется большой объем дорожных работ в селах Тюменского района, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Надеемся, что все планы будут выполнены в установленные сроки и в соответствии с требованиями. Думаю, что неравнодушные жители населенных пунктов будут активны в обращениях к органам власти, будут обращать внимание на аварийные участки дорог, требующие срочного ремонта".

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано и реконструировано более 106 км дорог. Дополнительно к объектам, включенным в национальный проект, в регионе планируется отремонтировать еще более 350 км дорог.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, уже отобраны подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог.

В число крупных объектов 2022 года входит строительство ул. Центральная в с. Луговом общей протяженностью 2,6 км. В сёлах Тюменского района планируется уложить новый асфальт на десятках улиц. Большие объёмы работ запланированы в Перевалово и Успенке. В Тюмени будут отремонтированы участки ул. Мелиораторов и ул. В. Полякова.

"В перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции, в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а так же дороги, которые ведут к значимым социальным объектам", - подчеркнул Павел Перевалов.