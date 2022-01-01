Развитие спорта, волонтерства, допобразования, по словам эксперта, - часть реализации социальной политики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение тюменских властей о дальнейшем развитии физкультуры и спорта, волонтерства, дополнительного образования - это и есть часть реализации социальной политики, и путь к лучшему пониманию человеком своей миссии на земле. В этом убеждена ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова.

"Отдельно хотелось бы подчеркнуть роль дополнительного образования граждан, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Сегодня, в век стремительного развития технологий, усиления конкурентных преимуществ во всех отраслях, необходимо соответствие знаний требованиям происходящих изменений. Только программами высшего или среднего профессионального образования этого не восполнить. Здесь пригодятся добротные короткие программы обучения. В отдельных случаях - курс повышения квалификации, в других - программа переподготовки кадров. Есть и такие программы дополнительного образования, как, к примеру, изучение иностранных языков, которые требуют и нескольких лет обучения".

Доля жителей Тюменской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти с 54,6% в 2021 году до 59% в 2025 году. Это основной целевой показатель региональной госпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования".

Важное направление работы в рамках программы – содействие дальнейшему развитию добровольческого движения. Доля жителей региона, занимающихся волонтерством, должна вырасти с 17,8% в 2021 году до 18,2% в 2025 году. На реализацию тюменской региональной госпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования" в период с 2022 по 2025 годы ежегодно предусмотрены расходы в размере от 2,2 до 3 млрд рублей.

Физкультура и спорт, творческие увлечения, волонтерство, по словам губернатора Александра Моора, стали неотъемлемой частью жизни для многих жителей региона. "Наша задача – создавать условия для того, чтобы наши земляки, независимо от возраста и места жительства, получали все больше возможностей для укрепления здоровья, самореализации и личностного роста", – подчеркнул он.

Главное, по словам курского эксперта, - развивать интерес к обучению, возмещать часть расходов на участие в таких программах со стороны регионального бюджета - ведь кадры готовятся для этой территории. "Лучше подготовленные граждане с большей вероятностью покажут лучшие результаты труда, более высокую производительность и качество производимых товаров и услуг", - уверена Галина Окорокова.