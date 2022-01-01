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У молодежи, по мнению эксперта, немало социальных лифтов

Общество, 14:46 26 января 2022

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Далее в сюжете Потенциал подрастающего поколения велик и это надо использовать, считает эксперт

У молодежи сейчас гораздо больше социальных лифтов, чем это было раньше. Так считает главный редактор газеты "Марийская правда" (Республика Марий Эл) Сергей Дружинин.

"Активно поддерживается и стимулируется государством работа общественных организаций, - пояснил он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" встречу Владимира Путина со студентами. - Для молодых специалистов существует множество грантов и возможностей получения дополнительных знаний и навыков по специальности, а также конкурсов, где можно показать себя (самый известный - Worldskills). В последние годы получили мощный толчок для развития волонтерство и добровольчество - причем, эти темы звучат на государственном уровне. Я уже не говорю про иные возможности для профессионального и творческого роста - типа "Лидеры России".

Президент постоянно дает молодежи возможность вынести на самый высокий уровень вопросы, которые ее волнуют. И встреча, прошедшая 25 января, показала, что молодежь интересуют высокие технологии и наукоемкие направления. Молодежи интересно технологическое развитие. И власть намерена создавать условия для раскрытия ее талантов. Например, развивать программы профориентации, в том числе поддерживать инициативы компаний.

"По работе мне часто приходится общаться с молодежью - студентами, школьниками. И я всегда стараюсь донести до них мысль: успех зависит только от вас, вашей инициативы, энергии, трудолюбия, - заявил эксперт. - Главное выбрать для себя правильное направление - то, чем интересно заниматься и где можно приносить пользу обществу и государству - и идти, не сворачивая, по этому пути".

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# Владимир Путин , молодежь

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