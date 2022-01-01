Эксперт прокомментировала новый состав президиума политсовета тюменского отделения партии ЕР

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Избрание губернатора Тюменской области Александра Моора и полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в новый состав президиума политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России" даст возможность добиться еще больших результатов на благо жителей Тюменского региона.

Такую точку зрения на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" высказала председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Любовь Гнусарева.

"Поздравляем и желаем дальнейшего процветания нашей области", – написала она.

Тюменская партийная организация "Единой России", как отметил в своем выступлении на отчетно-выборной конференции партии Александр Моор, реализует 15 федеральных и 8 региональных партийных проектов. Губернатор высоко оценил волонтерскую деятельность членов "Единой России" во время пандемии COVID-19. "Помощь жителям Тюменской области в этот сложный период должна оставаться приоритетом в работе регионального отделения партии", - подчеркнул он.

Секретарем Тюменского регионального отделения "Единой России" вновь избран первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.