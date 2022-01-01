  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт: креативные индустрии стали трамплином для привлечения новых людей, бизнесов и технологий

Общество, 16:01 31 января 2022

портал "Тюмень - наш дом"

Ставка на развитее креатинах индустрий - это трамплин для привлечения новых людей, новых бизнесов и созданию новых технологий. Так оценила вручение статуэтки и диплома за участие в проекте Rurban creative lab советник генерального директора ООО "Промышленный консалтинг" Наталья Филина.

"Ставка на развитее креатинах индустрий очень важна для нашего региона, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Имея хороший задел в реальном секторе экономики, Тюменская область делает шаг к созданию территории привлекательной для интеллектуальной и творческой элиты".

К развитию креативных индустрий Тюменская область, по словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, приступила в 2019 году, в 2020 утверждена инвестиционная стратегия региона. В декабре 2021 года Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по итогам первых двух этапов проекта Rurban creative lab. Главная цель программы заключается в преобразовании не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески ориентированных предпринимателей.

"Наш регион всегда был креативным, - подчеркнул он. - С одной стороны мы фундаментально держимся за основные посылы и правила, которые заставляют жить на этой территории, а с другой – постоянно идем вперед и изобретаем что-то новое. У нас есть большой потенциал, чтобы реализовать еще больше новых идей".

Самая масштабная в России программа по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий стартовала в феврале 2021 года.

Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ. Цель проекта - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АСИ , креативные индустрии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:06 31.01.2022В Уватском районе туристов планируют привлекать охотой, рыбалкой и агротуризмом
16:45 31.01.2022Роспотребнадзор рассказал о профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях
16:33 31.01.2022Тюменские молодогвардейцы доставили елки на страусиное ранчо и экоферму
16:01 31.01.2022Эксперт: креативные индустрии стали трамплином для привлечения новых людей, бизнесов и технологий