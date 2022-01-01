Эксперт: креативные индустрии стали трамплином для привлечения новых людей, бизнесов и технологий

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Ставка на развитее креатинах индустрий - это трамплин для привлечения новых людей, новых бизнесов и созданию новых технологий. Так оценила вручение статуэтки и диплома за участие в проекте Rurban creative lab советник генерального директора ООО "Промышленный консалтинг" Наталья Филина.

"Ставка на развитее креатинах индустрий очень важна для нашего региона, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Имея хороший задел в реальном секторе экономики, Тюменская область делает шаг к созданию территории привлекательной для интеллектуальной и творческой элиты".

К развитию креативных индустрий Тюменская область, по словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, приступила в 2019 году, в 2020 утверждена инвестиционная стратегия региона. В декабре 2021 года Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по итогам первых двух этапов проекта Rurban creative lab. Главная цель программы заключается в преобразовании не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески ориентированных предпринимателей.

"Наш регион всегда был креативным, - подчеркнул он. - С одной стороны мы фундаментально держимся за основные посылы и правила, которые заставляют жить на этой территории, а с другой – постоянно идем вперед и изобретаем что-то новое. У нас есть большой потенциал, чтобы реализовать еще больше новых идей".

Самая масштабная в России программа по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий стартовала в феврале 2021 года.

Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ. Цель проекта - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.