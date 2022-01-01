Для школьников пройдет Всероссийский открытый урок о блокадном Ленинграде

| Фото: Министерство просвещения Российской Федерации | Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Первый в 2022 году Всероссийский открытый урок "Город вечно живых" расскажет школьникам о снятии советскими войсками блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня.

Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" Министерство просвещения Российской Федерации.

Историки, учёные и журналисты расскажут ребятам, как в первую блокадную зиму в городе продолжали работать театры и библиотеки. Как в течение всей блокады филармонии удавалось давать концерты классической музыки. Что помогало жителям города держаться до конца.

Трансляция Всероссийского открытого урока будет проходить из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, приглашены сами жители блокадного города.

Подключиться к эфиру можно 27 января в сообществе vk.com/minprosvet.

Напомним, всероссийские открытые уроки Минпросвещения проводит для всех школьников страны совместно с Институтом воспитания РАО.