Тюменца отправили в колонию за убийство своего знакомого

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Мужчину, виновного в избиении до смерти своего знакомого, осудили в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Обвиняемый познакомился с жителем п. Московский, у которого снял жилье. Мужчины часто распивали спиртное. В ходе очередного застолья квартирант схватил табурет и жестоко избил собутыльника. Перетащив тело на диван, он лег спать, а утром попытался скрыть следы преступления. Соседке он рассказал, что хозяина квартиры до смерти избил неизвестный, но, попав под подозрение, сознался в преступлении и признал вину.

Суд приговорил ранее судимого 40-летнего мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.