Годовая инфляция в Тюменской области ниже, чем в среднем по России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем снизилась на 0,75 п.п. и составила 6,76%. Это, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, ниже, чем в Уральском федеральном округе (7,03%) и по России в целом (8,39%).

"Снижению инфляции, - отмечено в сообщении, в области способствовали расширение предложения на некоторых товарных рынках и более длительный, чем годом ранее, период распродаж".

В сегменте услуг дезинфляционное воздействие оказали нормализация спроса на услуги зарубежного туризма в декабре (после резкого роста в ноябре), а также пересмотр тарифных планов и проведение акций с целью привлечения новых клиентов операторами сотовой связи в регионе.